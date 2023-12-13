

Для абхазов и осетин стали доступны госпрограммы диализа, лечения детской онкогематологии и диабета

13.12.2023 16:21





Как заявила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани в ходе своего выступления в парламенте Грузии крайне важно содействовать доступу к качественному бесплатному здравоохранению и образованию для населения, проживающего в оккупированных регионах, и с этой целью продолжать работу по обеспечению правильного функционирование соответствующих механизмов и их дальнейшее совершенствование.



«В сфере здравоохранения, наряду с постоянным и эффективным функционированием реферальной государственной программы, продолжается помощь абхазскому региону соответствующими лекарствами и вакцинами», — отметила министр.



По ее словам, в числе новшеств значится внесение в 2023 году изменений в три постановления правительства Грузии. Что произошло благодаря тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения.



«В результате чего различные государственные программы, действующие в сфере здравоохранения, будь то [программы борьбы] с гепатитом С, диализ, услуги в сфере детской онкогематологии, диабет или другие важные направления стали доступны для проживающих в оккупированных регионах, для лиц имеющих регистрацию под нейтральным личным номером [имеющих нейтральные удостоверения личности], что является еще одним механизмом, введенным нами в рамках мирной инициативы», — заявила Тея Ахвледиани в ходе выступления в парламенте 12 декабря.





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