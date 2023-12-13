

Количество финансируемых грузино-абхазских и грузино-осетинских проектов достигло 100 — Ахвледиани

13.12.2023 16:36





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани в ходе своего выступления в парламенте Грузии заявила, что количество финансируемых и реализуемых проектов в рамках содействия развитию торгово-деловых отношений по обе стороны разделительных линий достигает 100.



«Содействие развитию торгово-деловых отношений по обе стороны разделительных линий осуществляется через уникальный финансовый механизм — «Фонд мира». Как известно, деятельность фонда началась с 27 бизнес-заявок, полученных в конце 2020 года, а сейчас в рамках четырех объявленных грантовых конкурсов были поданы 350 заявок, среди них 129 квалифицированных заявок, поступивших в этом году. А всего количество профинансированных и реализуемых проектов достигает 100», — заявила министр.



По ее словам, в этом году в закон о грантах были внесены изменения и таким образом Фонд, помимо финансирования физических лиц, получил право выдавать гранты субъектам предпринимательской деятельности: зарегистрированным в Грузии.



«Указанное развитие также позволит шаг за шагом финансировать малые и средние совместные грузино-абхазские/грузино-осетинские бизнес-проекты. Отрадно, что на фоне успешной деятельности фонда Швейцария и Великобритания существенно увеличили выделяемую помощь в виде грантов».





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