

Служба госбезопасности Грузии утверждает, что не может идентифицировать убийц Гинтури

13.12.2023 16:48





13 декабря в Эргнети пройдет очередная встреча грузинской стороны с оккупационными силами. По данным грузинской стороны, одной из главных тем станет убийство Тамаза Гинтури у линии оккупации. Встреча проводится в рамках Механизма по предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ). Это первая встреча после убийства Гинтури 6 ноября возле церкви Ломиси в селе Кирбали.



Перед встречей с комментарием для журналистов выступил заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе. По его словам, «золотой свидетель» убийства Гинтури Леван Дотиашвили не может опознать убийц, и их личности грузинской стороне неизвестны.



«Позиция центрального правительства по поводу убийства Тамаза Гинтури озвучена, и она только одна: убийцы должны быть привлечены к ответственности. Самый логичный способ — передать убийц. Российская Федерация с первого дня заняла крайне деструктивную позицию в отношении убийства Тамаза Гинтури. «Никто не питает иллюзий, что процесс будет легким, но у нас есть поддержка международного партнерства, мы озвучили свои требования», — сказал Антадзе.



58-летний Тамаз Гинтури был убит российскими военными 6 ноября возле церкви Ломиси в селе Кирбали у разделительной линии. Находившийся вместе с ним Леван Дотиашвили был задержан и доставлен в Цхинвали. Его освободили 9 ноября. Храм святого Георгия находится на оккупированной территории. Линия оккупации охватывает деревенское кладбище и пастбища. Однако в районе Кирбали не установлены знаки, обозначающие линию оккупации. При этом похищение жителей села оккупантами стало обычным явлением. В Кирбали проживают 180 семей, и с 2008 года было похищено около 100 человек, но убийство произошло впервые.



23 ноября Европарламент принял резолюцию об убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похищении другого гражданина Левана Дотиашвили в оккупированном российскими оккупационными войсками Цхинвальском регионе. Европарламент потребовал «тщательного расследования этого и других убийств» и призвал Российскую Федерацию выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС в 2008 году, вывести свои оккупационные силы и освободить всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых оккупационным режимом.





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