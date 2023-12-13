

СГБ Грузии: На встрече в Эргнети мы потребовали наказать виновных в убийстве Тамаза Гинтури

13.12.2023 20:50





В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 116-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).



По информации Службы государственной безопасности Грузии, на сегодняшней встрече были обсуждены все важные инциденты, наблюдавшиеся в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации с предыдущей встречи до настоящего времени.



«На встрече представители центральной власти потребовали наказания виновных в убийстве российскими оккупационными войсками гражданина Грузии Тамаза Гинтури в районе села Кирбали. Кроме того, было озвучено требование немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц.



Участники встречи также обсудили гуманитарные потребности местного коренного населения, проживающего вдоль линии оккупации, и возможности их решения. Кроме того обсуждались вопросы, связанные с существующей практикой передвижения по пунктам пропуска и увеличения её масштабов», — говорится в информации СГБ Грузии.



Следующее заседание в рамках МПРИ состоится 13 февраля 2024.







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