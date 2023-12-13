

Разведка США: Путин потерял в Украине 90% собранной для войны армии

13.12.2023 21:21





Потери России в войне против Украины достигли 315 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Это около 87% личного состава, который Минобороны РФ собрало для вторжения в феврале 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на рассекреченный отчет американской разведки.



«Масштаб потерь вынудил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила о частичной мобилизации 300 тыс. человек в конце 2022 года и смягчила стандарты, позволяющие вербовать осужденных и пожилых гражданских лиц», — отмечает американская разведка.



В докладе также говорится, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике отбросили военную модернизацию России на 18 лет назад.



Согласно данным разведки США, Минобороны РФ начало вторжение в Украину, имея 360 тыс. военнослужащих. Также у российской армии было 3,5 тыс. танков, из которых на поле боя были потеряны 2,2 тыс. Кроме того, Россия лишилась 4,4 тыс. из 13,6 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% потерь, говорится в отчете.



При этом Россия продолжает в больших масштабах терять живую силу и бронетехнику. Накануне в Совете национальной безопасности США со ссылкой на разведку сообщили, что в октябре–ноябре 2023 года российская армия из-за активного наступления в направлении Авдеевки — Новопавловке в Донецкой области потеряла 13 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Помимо этого, украинская армия уничтожила на этом участке более 220 единиц российской бронетехники.



Между тем подтвержденные потери России в Украине к началу декабря превысили 38 тыс. человек.



Чтобы пополнять живую силу на фронте без объявления мобилизации, российские власти набирают контрактников. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу по контракту уже принято более 452 тыс. человек, а к концу года их число вырастет до 500 тыс.



Однако несмотря на заявления о большом пополнении армии, российские власти отказываются проводить ротацию и демобилизовать 300 тыс. человек, призванных осенью 2022 года в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации.





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