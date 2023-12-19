

Семья убитого оккупантами Гиги Отхозория выиграла спор с Россией в Страсбургском суде

19.12.2023 14:21





Семья убитого представителями российских оккупационных сил Гиги Отхозория выиграла спор с Россией в Страсбургском суде.



По решению Европейского суда по правам человека, Россия, нарушив 2 Европейской конвенции о правах человека (право на кровь) в деле об убийстве Отхозория, должна выплатить семье убитого 130 тысяч евро в качестве компенсации.



Истцом в Страсбургском суде была семья Гиги Отхозории — мать, супруга и дети.



Напомним, гражданин Грузии Гига Отхозория проживал на территории, контролируемой Тбилиси, был убит российскими оккупационными силами на т.н. КПП Хурча-Набакеви 19 мая 2016 года. Камеры наблюдения запечатлели момент, когда Гига Отхозория падает на землю после контрольного выстрела, который был сделан вслед за несколькими выстрелами.



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