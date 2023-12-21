|
|
|
Президент: Передача России территорий в Абхазии является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа
21.12.2023 12:18
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала планы властей самопровозглашенной республики Абхазия утвердить соглашение о передаче России госдачи в Пицунде.
«Это решение, как и все другие решения, связанные с (сухумским) аэропортом, связанные с Очамчире, является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа. Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, и поэтому нам надо их защищать. Мы должны их защищать на международной арене, мы должны протестовать там каждый день», – сказала Зурабишвили 20 декабря после открытия Дома правосудия в Зугдиди.
В мае 2020 году Зурабишвили поддержала участников «народного митинга», который прошел в Сухуми под лозунгом «Абхазия не продается». В июле прошлого года она сказала, что события в Пицунде – аннексия территории Грузии со стороны России.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что абхазский парламент может обсудить вопрос ратификации российско-абхазского соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» 28 декабря. «Нужная газета» пишет, что власти лоббируют принятие соглашения до наступления Нового года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна