

Президент: Передача России территорий в Абхазии является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа

21.12.2023 12:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала планы властей самопровозглашенной республики Абхазия утвердить соглашение о передаче России госдачи в Пицунде.



«Это решение, как и все другие решения, связанные с (сухумским) аэропортом, связанные с Очамчире, является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа. Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, и поэтому нам надо их защищать. Мы должны их защищать на международной арене, мы должны протестовать там каждый день», – сказала Зурабишвили 20 декабря после открытия Дома правосудия в Зугдиди.



В мае 2020 году Зурабишвили поддержала участников «народного митинга», который прошел в Сухуми под лозунгом «Абхазия не продается». В июле прошлого года она сказала, что события в Пицунде – аннексия территории Грузии со стороны России.



Ранее телеграм-каналы сообщили, что абхазский парламент может обсудить вопрос ратификации российско-абхазского соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» 28 декабря. «Нужная газета» пишет, что власти лоббируют принятие соглашения до наступления Нового года.











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