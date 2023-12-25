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ISW: Россия использует химическое оружие против украинских войск


25.12.2023   15:22


Российские силы применили химическое оружие против украинцев в нарушение международной конвенции, сообщил Институт изучения войны [ISW].

В ISW подчеркнули, что 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что «намеренно использует химическое оружие против украинских войск, что является очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является Россия».

По мнению аналитиков, доказательством этому является опубликованный в Telegram-канале российской бригады пост, в котором обсуждается «радикальная смена тактики». На том же канале опубликовано видео, на котором дрон сбрасывает гранату на позиции украинцев.

По данным ISW, аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, который используется для борьбы с массовыми беспорядками (также известен как агент контроля беспорядков [RCA]). Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA, как метод ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции.

В докладе упоминается, что Россия применила то же оружие против украинцев в ноябре 2022 года.


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