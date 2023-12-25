

В Тбилиси не комментируют сообщение о визите абхазского «министра» в Зугдиди

25.12.2023 17:41





В Тбилиси не комментируют информацию о грузино-абхазских консультациях по энергетике.



Абхазская «Нужная газета» 23 декабря со ссылкой на источники сообщила, что 22 декабря представители правительства самопровозглашенной республики Абхазия во главе с т.н. министром экономики Кристиной Озган провели переговоры в Зугдиди с руководством грузинской части «Ингури ГЭС».



«По данным источников, руководство Абхазии просило о поставках электроэнергии из Грузии», – говорилось в сообщении.



«Нужная газета» указала на попытки абхазского руководства «скрыть данную информацию от народа».



Как сообщалось ранее, российская сторона отказалась бесплатно поставлять электроэнергию Абхазии. По информации СМИ, за переток из России абхазское правительство уже заплатило 700 миллионов рублей (7.6 млн долларов).



«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в пресс-службу «Ингури ГЭС» и в Министерство экономики Грузии, но на момент публикации материала не получило его. Информацию о визите Кристины Озган не комментируют и абхазские официальные структуры.



Грузинский энергетик Гия Арабидзе в разговоре с «Эхом Кавказа» не исключил, что стороны могли обсудить и вопрос восстановления «Перепадных ГЭС».



«Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.





«Перепадные ГЭС» входят в комплекс «Ингури ГЭС». Сейчас лишь одна, «Перепадная ГЭС-1» полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. В 2021 году директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония говорил о трех остальных ГЭС – «эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление». Однако абхазские власти планируют передать объект компании «Сухум ГЭС». В этом случае абхазские власти будут получать безвозмездно лишь 20% произведенной электроэнергии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





