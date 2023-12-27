

Народный защитник Грузии призывает принять действенные меры для улучшения здоровья и условий содержания Ираклия Бебуа

27.12.2023 16:11





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с членами семьи Ираклия Бебуа, находящегося в тюрьме в оккупированной Абхазии, которые рассказали ему о проблемах со здоровьем заключенного и неблагоприятных условиях содержания. Информация об этом размещена на странице омбудсмена в Facebook.



Народный защитник призывает все соответствующие ведомства принять действенные меры для улучшения здоровья и условий содержания Ираклия Бебуа.



«26 декабря Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с членами семьи Ираклия Бебуа, находящегося в заключении в Абхазии, которые рассказали ему о проблемах со здоровьем заключенного и неблагоприятных условиях содержания.



Народный защитник призывает все соответствующие ведомства принять действенные меры для улучшения здоровья Ираклия Бебуа и условий содержания в тюрьме; также аппарат будет следить за его состоянием в рамках своих возможностей.



Гальский городской суд де-факто республики Абхазия приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы и денежному штрафу за оскорбление государственных символов, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконное хранение боеприпасов.



30 сентября, когда сепаратистский регион праздновал «День независимости и победы», Бебуа пытался сжечь флаг, прикрепленный к фасаду районного дома культуры в Гали.





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