

Народный защитник: Попытка присвоить госсобственность Грузии вызывает особую обеспокоенность

27.12.2023 16:18





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выражает беспокойство по поводу ратификации т.н. парламентом оккупированной Абхазии соглашения о передаче Российской Федерации бывшей госдачи в Пицунде (Бичвинта),



По оценке Левана Иоселиани, жанное решение де-факто парламента Абхазии является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности грузинского государства и противоречит Конституции Грузии.



«Вызывает беспокойство то, что сегодня, 27 декабря 2023 года, на рассвете т.н. парламент оккупированной Абхазии ратифицировал соглашение о бывшей госдаче в Пицунде, согласно которому дача передана Российской Федерации.



Данное решение де-факто парламента Абхазии является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности грузинского государства и противоречит Конституции Грузии. Юрисдикция Грузии распространяется на Абхазию как территорию Грузии. Соответственно, распоряжение государственным недвижимым имуществом в Автономной Республике Абхазия должно осуществляться только в порядке, установленном законодательством Грузии, как это определено законом Грузии «О государственной собственности».



Вышеупомянутый случай, направленный против государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии, является еще одним ярким проявлением многочисленной и масштабной практики против национального законодательства, в том числе Конституции Грузии, которая осуществляется на оккупированных территориях Грузии и за что ответственность возлагается на Российску. Федерацию.



На фоне оккупации территорий Грузии, проблем, связанных с ползучей оккупацией, которая постоянно стоит на повестке дня, и практики, направленной против прав человека, особую тревогу вызывает очередная попытка Российской Федерации присвоить государственную собственность Грузии», - отмечает Народный защитник.





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