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Офис ЕС: Решение, предполагающее попытку передать России земли оккупированного Абхазского региона, незаконно
29.12.2023 17:16
Решение, предполагающее попытку передать России земли оккупированного самопровозглашенного Абхазского региона, незаконно, не имеет силу и недействительно, - говорится в размешенном в соцсети заявлении представительства Евросоюза в Грузии.
Согласно заявлению, ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
«Европейский союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ страны. Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии и предполагающее попытку передать России земли оккупированного самопровозглашенного Абхазского региона, является незаконным, не имеющим силу и недействительным», - говорится в заявлении.
Для справки, два дня назад «парламент» оккупированной Абхазии поддержал передачу России дачи в Пицунде.
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