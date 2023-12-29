

Офис ЕС: Решение, предполагающее попытку передать России земли оккупированного Абхазского региона, незаконно

29.12.2023 17:16





Решение, предполагающее попытку передать России земли оккупированного самопровозглашенного Абхазского региона, незаконно, не имеет силу и недействительно, - говорится в размешенном в соцсети заявлении представительства Евросоюза в Грузии.



Согласно заявлению, ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.



«Европейский союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ страны. Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии и предполагающее попытку передать России земли оккупированного самопровозглашенного Абхазского региона, является незаконным, не имеющим силу и недействительным», - говорится в заявлении.



Для справки, два дня назад «парламент» оккупированной Абхазии поддержал передачу России дачи в Пицунде.





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