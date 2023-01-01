

С сегодняшнего дня зарплата занятых в публичном секторе увеличивается на 10%

01.01.2023 23:31





С 2023 года заработная плата занятых в публичном секторе увеличивается на 10%. Изменения, внесенные в этом направлении в закон «Об оплате труда в публичных учреждениях», ежегодно повлекут дополнительные расходы из бюджета.



Парламент принял новый порядок исчисления базового должностного оклада в декабре, и он вступает в силу с сегодняшнего дня.





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