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С сегодняшнего дня зарплата занятых в публичном секторе увеличивается на 10%
01.01.2023 23:31
С 2023 года заработная плата занятых в публичном секторе увеличивается на 10%. Изменения, внесенные в этом направлении в закон «Об оплате труда в публичных учреждениях», ежегодно повлекут дополнительные расходы из бюджета.
Парламент принял новый порядок исчисления базового должностного оклада в декабре, и он вступает в силу с сегодняшнего дня.
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