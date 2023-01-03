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«Грузстат»: В декабре уровень инфляции в Грузии составил 0,3%
03.01.2023 14:21
В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,3%, а годовой уровень инфляции – 9,8%. Информацию об этом распространяет Национальная служба статистики Грузии.
Что касается базовой инфляции, то в декабре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель составил 6,9%, а годовая базовая инфляция без учета табака определена на уровне 6,8%.
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