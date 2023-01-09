

Грузия просит у ВБ $75 млн для составления ТЭО прокладки кабеля по дну Черного моря в Европу

09.01.2023 23:16





Грузия обратится во Всемирный банк с просьбой предоставить $75 млн для составления технико-экономического обоснования проекта "Подводная линия электропередачи по дну Черного моря".



Соответствующую заявку подаст министерство финансов страны, сообщил глава ведомства Лаша Хуцишвили в понедельник на брифинге после заседания правительства.



По его словам, с банком "уже достигнута предварительная договоренность как по сумме, так и по конкретным направлениям работы".



"Сегодня на заседании правительства мы обсудили вопрос, связанный с очень важным проектом для нашей страны. По инициативе Грузии уже началась работа над проектом, который предполагает энергетическое соединение Кавказского региона и Европы посредством высоковольтной подводной линии электропередачи по дну Черного моря. Эта ЛЭП соединит электрические системы Грузии и Румынии", - сказал министр.



Он также сообщил, что на данном этапе необходимо проведение детальных геофизических и геотехнических исследований черноморского дна.



В декабре прошлого года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста от Кавказского региона в Европу.





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