

Агентство горных трасс - Завтра в Гудаури откроется трасса "Сноупарк"

10.01.2023 17:38





По данным Агентства горных трасс, трасса «Сноупарк» будет открыта в Гудаури с 11 января.



По данным агентства, для накопления снега система искусственного оснежения в Гудаури работала на полную мощность, что позволило собрать 100 000 кубов искусственного снега.



«До сих пор из-за отсутствия природного снега было невозможно подготовить трассы только на искусственном снегу. Однако, согласно данным на эту минуту, небольшие осадки, выпавшие в последние дни, наряду с накопившимся искусственным снегом, позволяют нам открыть трассу «Сноупарк» 11 января. Наша команда использует все ресурсы в круглосуточном режиме, чтобы гарантировать, что курорт функционирует идеально. Система искусственного оснежения будет работать и в ближайшие дни, чтобы можно было открыть еще одну трассу. Пожалуйста, обратите внимание, что снежный покров находится только на отмеченной трассе, и не выходите за пределы зоны, которую мы очертили, для вашей же безопасности. Обратите внимание на предупреждающие знаки. Мы просим вас отнестись к нынешней реальности с пониманием и поддерживать друг друга», — говорится в сообщении агентства.





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