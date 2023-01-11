

Популярное издание Best Life рекомендует к посещению Национального музея Грузии

11.01.2023 11:10





Американское издание о путешествиях и развлечениях Best Life советует читателям отправиться в Грузию и посетить Национальный музей Грузии. В статье Захари Мака «Десять лучших музеев для посещения» Национальный музей Грузии вошел в число ведущих музеев мира. Информацию распространяет Национальная администрация туризма.



В статье описаны музеи Грузии, США, Голландии, Греции, Турции, Новой Зеландии, Израиля, Турции и Египта.



«На Земле нет уголка, у которого не было бы своей истории, но, по мнению экспертов, влияние Национального музея Грузии выходит за границы и волнует посетителей», — пишет Захари Мак.



В статье приведена цитата писателя-путешественника National Geographic Джо Йогерта. Он посетил Грузию по приглашению Национальной администрации туризма и подготовил статью о Тбилиси для специального путеводителя National Geographic.



«Коллекции, собранные в Национальном музее Грузии, показывают важную роль Грузии на Ближнем Востоке, в Европе и на Кавказе. Археологические сокровища — самый удивительный экспонат. Здесь представлены золотые и серебряные реликвии царской эпохи Грузии. В музее вы увидите зал советской оккупации, где показано угнетение грузинского народа Советским Союзом, систематические расстрелы диссидентов и кампания по уничтожению грузинской культуры», — пишет путешественник National Geographic Джо Йогерт.







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