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Популярное издание Best Life рекомендует к посещению Национального музея Грузии
11.01.2023 11:10
Американское издание о путешествиях и развлечениях Best Life советует читателям отправиться в Грузию и посетить Национальный музей Грузии. В статье Захари Мака «Десять лучших музеев для посещения» Национальный музей Грузии вошел в число ведущих музеев мира. Информацию распространяет Национальная администрация туризма.
В статье описаны музеи Грузии, США, Голландии, Греции, Турции, Новой Зеландии, Израиля, Турции и Египта.
«На Земле нет уголка, у которого не было бы своей истории, но, по мнению экспертов, влияние Национального музея Грузии выходит за границы и волнует посетителей», — пишет Захари Мак.
В статье приведена цитата писателя-путешественника National Geographic Джо Йогерта. Он посетил Грузию по приглашению Национальной администрации туризма и подготовил статью о Тбилиси для специального путеводителя National Geographic.
«Коллекции, собранные в Национальном музее Грузии, показывают важную роль Грузии на Ближнем Востоке, в Европе и на Кавказе. Археологические сокровища — самый удивительный экспонат. Здесь представлены золотые и серебряные реликвии царской эпохи Грузии. В музее вы увидите зал советской оккупации, где показано угнетение грузинского народа Советским Союзом, систематические расстрелы диссидентов и кампания по уничтожению грузинской культуры», — пишет путешественник National Geographic Джо Йогерт.
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