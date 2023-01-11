

Bloomberg: Эстония готовит план конфискации российских активов

11.01.2023 11:37





Эстония планирует разработать правовой механизм для конфискации российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным издания, министерства Эстонии должны разработать план конфискации российских активов до конца декабря 2022 года. По их информации, в конце января в Эстонии будет готова соответствующая правовая база.



Как указывает издание сумма, замороженная в Эстонии на принадлежащих россиянам счетах, составляет почти 20 миллионов евро.



Bloomberg отмечает, что Эстония планирует представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться замороженными резервами российского Центробанка и миллиардными замороженными активами российских физических лиц.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





