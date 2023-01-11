

Грузия в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы»

11.01.2023 17:09





Согласно докладу Всемирного банка — «Глобальные экономические перспективы», который был опубликован 10 января, экономика Грузии выросла больше, чем ожидалось после российского вторжения в Украину, достигнув 10%, по последней оценке 2022 года.



По заявлению Всемирного банка, значительное влияние на экономический рост оказало восстановление местного спроса после пандемии Ковид-19, оживление туризма и увеличение денежных переводов из России. Однако, по прогнозу банка, в 2023 году ожидается замедление экономического роста до 4%, а в среднесрочной перспективе он стабилизируется в пределах примерно 5%.



По пояснениям Всемирного банка, несмотря на сохранение уровня инфляции на высоком уровне, во второй половине 2022 года инфляционное давление ослабло. «Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой денежно-кредитной политики».



Отмечая, что риски с этой точки зрения в основном сбалансированы, Всемирный банк определяет в качестве негативной перспективы возможное влияние постоянной инфляции, ужесточения мировых финансовых условий и высокой долларизации на национальную валюту и макрофинансовую стабильность.



Говоря о негативных перспективах 2023 года, в отношении туризма и денежных переводов в Грузии Всемирный банк также отмечает возможное негативное влияние значительного экономического спада в России из-за затянувшейся российско-украинской войны и санкций, введенных против России.



«Приток денежных средств на более длительный период, чем ожидалось, и тот факт, что Грузия выиграет от реконфигурации транспортного коридора в результате создания новых ориентиров торговли, можно рассматривать как положительную перспективу», — говорится в релизе Всемирного банка.



Всемирный банк также обращает внимание на замедление роста мировой экономики и в качестве причин называет рост инфляции, высокие процентные ставки, сокращение инвестиций и проблемы, вызванные вторжением России в Украину.



По прогнозу Всемирного банка, в 2023 году мировая экономика вырастет на 1,7%, а в 2024 году — на 2,7%. «Ожидается, что экономический спад будет широкомасштабным и затронет 95% стран с развитой экономикой и около 70% развивающихся стран и рынков», — говорится в докладе.





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