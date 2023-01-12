

В 2022 году Кутаисский международный аэропорт обслужил 822 486 пассажиров и 3 220 рейсов

12.01.2023 15:57





В течение 2022 года Кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели обслужил 822 486 пассажиров. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Кутаиси был восстановлен на 94 процента, а количество рейсов – на 112 процентов.



Что касается показателей декабря 2022 года, то, по данным Объединения аэропортов Грузии, в декабре 2022 года аэропортом имени Давида Агмашенебели воспользовались 85 008 пассажиров, что на 3 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.



В декабре 2022 года произошло увеличение количества рейсов в Кутаисском международном аэропорту. В прошлом месяце количество рейсов в аэропорту увеличилось на 6 процентов и обслужило 306 рейсов.



«По данным Объединения аэропортов Грузии, на данном этапе в Кутаисском международном аэропорту пять авиакомпаний летают по 28 направлениям в 17 стран. С июня 2023 года авиакомпания «Wizz Air» вернет третий лайнер в Кутаисский международный аэропорт и начнет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. Следует отметить, что польский город Познань является городом-побратимом Кутаиси с 2009 года и Кутаиси регулярно участвует в международной туристической выставке, которая ежегодно проводится в Познани», — говорится в информации.





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