

В 2022 году внешний торговый оборот Грузии возрос почти на треть

13.01.2023 16:06





В 2022 году внешний торговый оборот Грузии (без учёта недекларированной торговли) составил 19,04 млрд долларов, что на 32,8% больше по сравнению с прошлым годом.



Экспорт составил 5,59 млрд долларов (рост в 31,8%), а импорт — 13,45 млрд долларов (рост в 33,2%).



Отрицательный торговый баланс составил 7,9 млрд долларов (41,3% всего оборота).



Данные были опубликованы Национальной статистической службой Грузии 13 января.





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