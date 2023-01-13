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В 2022 году внешний торговый оборот Грузии возрос почти на треть


13.01.2023   16:06


В 2022 году внешний торговый оборот Грузии (без учёта недекларированной торговли) составил 19,04 млрд долларов, что на 32,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Экспорт составил 5,59 млрд долларов (рост в 31,8%), а импорт — 13,45 млрд долларов (рост в 33,2%).

Отрицательный торговый баланс составил 7,9 млрд долларов (41,3% всего оборота).

Данные были опубликованы Национальной статистической службой Грузии 13 января.


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