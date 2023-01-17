

Из России в Грузию в 2022 году перевели более 2 млрд долларов

17.01.2023 13:56





В декабре прошлого года по системам денежных переводов в Грузию поступило 535,3 млн долларов США (1438,5 млн лари). Это на 133,2% больше аналогичного показателя декабря 2021 года, сообщили в Национальном банке Грузии.



Большая часть, 317,31 млн долларов США, в декабре 2022 года были переведены из Российской Федерации. Для сравнения — в декабре 2021 года из РФ поступило 39,70 млн долларов.



На втором месте по переводам в декабре 2022 года Италия — 43,2 млн долларов. Третье место занимают США — 34,30 млн долларов.



Затем идут Греция — 20,67 млн долларов и Израиль — 19,05 млн долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».



Из Грузии за рубеж в декабре 2022 года было отправлено 33,8 млн долларов США, или 90,9 млн лари, на 1,5% больше аналогичного показателя за декабрь 2021 года.



Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.



В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли.



Всего в течение 2022 года в Грузию перевели 4,37 млрд долларов, почти половина из которых поступила из России (2,067 млрд долларов).



Отметим, что по информации Национальной службы статистики Грузии рост ВВП страны в январе-ноябре 2022 года составил 10%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





