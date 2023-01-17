

Минфин: Грузия получит от ЕБРР около 55,6 млн евро на модернизацию Тбилисского метро

17.01.2023 18:24





По информации Министерства финансов Грузии, сегодня между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) были подписаны соглашения, предусматривающие модернизацию Тбилисского метрополитена.



Как сообщает ведомства, займовые и грантовые соглашения подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству Марк Боуман, который находится в Грузии с рабочим визитом в рамках Кавказского турне.



Финансовые ресурсы в размере около 55,6 млн евро будут направлены на ремонт станций и эскалаторов Тбилисского метрополитена. Исполнителем проекта будет мэрия муниципалитета Тбилиси, посредством Тбилисской транспортной компании.



«Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству Марк Боуман находится в Грузии вместе с управляющим директором банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. Этому визиту предшествовали встречи президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Тбилиси в сентябре 2022 года. Сейчас цель визита — обсуждение будущих проектов, как в частном, так и в государственном секторе», - отмечается в информации.





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