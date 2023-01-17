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Гарибашвили: Срединный коридор, соединяющий Восток и Запад через Грузию, становится все более привлекательным
17.01.2023 18:26
Срединный коридор, соединяющий Восток и Запад через Грузию, становится все более привлекательным для международных логистических перевозок, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Twitter.
По словам главы правительства, на встрече с генеральным директором компании Stena Line обсуждались перспективы будущего сотрудничества.
«У меня был очень хороший разговор с генеральным директором компании Stena Line Никласом Мартенсоном. Срединный коридор, соединяющий Восток и Запад через Грузию, становится все более привлекательным для международных логистических перевозок. На встрече мы обсудили перспективы будущее сотрудничество для облегчения международных морских перевозок товаров через порты Грузии», — пишет Ираклий Гарибашвили.
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