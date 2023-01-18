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ЕБРР: Мы поддерживаем развитие более экологичного общественного транспорта в Грузии
18.01.2023 14:10
«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает развитие более экологичного общественного транспорта в Грузии, суверенный кредит в размере до 50,6 млн евро позволяет финансировать восстановление и реконструкцию до 12 станций метро в Тбилиси», — об этом говорится в информации Европейского банка реконструкции и развития в связи с подписанными соглашениями с Грузией.
По данным Европейского банка реконструкции и развития, финансовый пакет также включает инвестиционный грант в размере до пяти миллионов евро от Зеленого климатического фонда (GCF).
«Новый кредит основывается на этих широких усилиях, часть которых включает поощрение перехода от частного транспорта к общественному. Транспортная система города выиграет от повышения надежности, эффективности и устойчивости станций метро к изменению климата. Лучшее освещение, вентиляция и энергоэффективность эскалаторов повысят качество ежедневных поездок жителей Тбилиси, а капитальный ремонт дренажных систем будет способствовать повышению устойчивости сети к климату», — говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития.
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