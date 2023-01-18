

Закупка 18-метровых автобусов начнется в этом году

18.01.2023 14:21





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, закупка 18-метровых автобусов для столицы начнется в 2023 году. Также начнется строительство новой автобусной базы.



Об этом он заявил сегодня, 18 января, на заседании столичного правительства.



По его словам, всего планируется закупить 200 единиц 18-метровых автобусов, однако закупки будут осуществляться поэтапно в течение нескольких лет. Мэр Тбилиси не уточнил, сколько автобусов закупит столица в 2023 году.



Каладзе не уточнил, когда завершится строительство базы для стоянки автобусов, однако в декабре прошлого года «Тбилисская транспортная компания» объявила об упрощенной закупке, по условиям которой на строительство автобусного гаража отводится «24 месяца с момента подписания договора». То есть автобусная база не будет построена как минимум 2 года.



По первоначальному плану автобусы должны были быть приобретены за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).



65 миллионов евро из кредита ЕБРР в размере 80 миллионов евро были направлены на покупку 200 автобусов, а 15 миллионов евро — на строительство депо.



В сентябре 2022 года, когда правительство Грузии представило парламенту проект бюджета на следующий год, стало известно, что мэрия отказывается от этого кредита и оплатит упомянутые расходы из собственного бюджета.





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