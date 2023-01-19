

Торговой онлайн-платформе «Амазон» предложили создать в Грузии региональный центр данных веб-сервисов

19.01.2023 10:14





Мы предложили крупнейшей в мире торговой онлайн-платформе «Амазон» рассмотреть возможность для создания в Грузии регионального центра данных веб-сервисов «Амазона» (AWS), - об этом вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии заявил после встречи с вице-президентом компании «Амазон».



Леван Давиташвили и Майкл Функе обсудили важные вопросы взаимного сотрудничества в Давосе, где делегация Грузии во главе с премьер-министром находится на Всемирном экономическом форуме.



По информации Левана Давиташвили, среди важных вопросов, о которых он говорил с вице-президентом «Амазона», — осуществленные и текущие реформы в направлении развития цифровой экономики в Грузии, текущая ситуация на рынке электронных коммуникаций, развитие цифровой трансформации, цифровой экономики и информационного общества, приоритеты министерства и существующая в Грузии законодательная среда в цифровом направлении, которая максимально приближена к регуляциям ЕС, и работа в этом направлении активно продолжается.



«Наше предложение в том, чтобы «Амазон» рассмотрел Грузию как один из хабов обмена данными и изучил возможность создания в Грузии дата-центра. Мы также говорили о других направлениях сотрудничества, включая помощь «Амазона» властям Грузии в цифровой трансформации, подготовку кадров и о других важных вопросах», — отметил министр экономики.



По его словам, в Грузии существует привлекательная бизнес-среда для компаний, занимающихся информационными и коммуникационными технологиями (ICT), налоговая система, благоприятные торговые режимы, свободные индустриальные зоны и дешевая электроэнергия, которые вместе с хорошо развитыми международными широкополосными и внутренними интернет-связями важны и делают Грузию привлекательным местом для создания центров обмена данными технологических гигантов.





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