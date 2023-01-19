

Bloomberg: Путин вернул российский бизнес в 90-е

19.01.2023 18:39





Развязанная президентом России Владимиром Путиным война против Украины вернула российский бизнес в 90-е годы. Массовый исход иностранных брендов открыл для мелких предпринимателей внутри страны широкое окно новых возможностей, пишет агентство Bloomberg. Издание сравнивает нынешний период с началом 90-х годов, когда рухнул Советский Союз, нарушились устойчивые торговые связи, а население страдало от дефицита широкого перечня товаров.



В качестве примера агентство приводит опыт 37-летней Виктории Шелановой, менеджера социальных сетей из Москвы: вместе с сестрой Юлией они организовали производство и доставку спасательных жилетов из Китая. Неочевидный выбор в пользу импорта жилетов помогла сделать как раз сестра — Юлия, заядлая вейкбордистка, заметила, что после исхода иностранных компаний из России она не может найти достойного варианта. Так им и пришла в голову идея поискать китайского партнера западных брендов и договориться о собственных поставках в Россию. С потенциальным партнером в Китае они связались через WeChat — крупнейшую китайскую соцсеть, после чего получили 20 образцов. Выбрав наиболее понравившийся, они заказали 100 штук, чтобы продать их в России.



«Мы думаем, что будет огромный спрос, а конкуренции пока нет», — уверена Виктория.



Агентство отмечает, что российский сервис «Авито» забит объявлениями с иностранными товарами. Только на запрос Gucci можно получить 173 тысячи объявлений. При этом предприниматели организуют свои цепочки поставок, например, iPhone или другой высокотехнологичной продукции через соседние страны, преимущественно через бывших членов СССР. Однако соседями география не ограничивается: один из бизнесменов, попросивший об анонимности, рассказал, что зарегистрировал компанию в Дубае и начал импортировать золото в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Прибыль от такого бизнеса он оценил в 40%, эти деньги потратил на закупки автомобильных запчастей и других товаров, острая необходимость в которых сейчас наблюдается внутри России.



Агентство отмечает, что такого уровня поддержки мелкого бизнеса не было давно. На сайте Минэкономразвития, например, можно найти информацию о предоставлении льготных кредитов предпринимателям, которые занимаются параллельным импортом, а сам президент России Владимир Путин потребовал, чтобы власти не трогали таких бизнесменов, потому что это единственный способ эффективно бороться с санкциями.



«Есть только один выход из условий, в которых мы сейчас находимся, — предоставить максимальную свободу людям, которые ведут бизнес», — говорил Путин.



Однако даже такая свобода не всегда помогает. Найти оригинальную коробку передач на BMW или Toyota в России по-прежнему практически невозможно, а обслуживание машины выросло в цене порой в несколько раз. Еще более остро ситуация обстоит в авиационной отрасли, где «Аэрофлоту» пришлось «посадить» около четверти флота, чтобы использовать эти суда для каннибализации, то есть разбора на запчасти для пока еще летающей части флота.



Неочевидна и судьба иностранных брендов, которые приняли решение покинуть Россию. Владельцы популярных франшиз, например, достаточно просто справляются с уходом транснациональных компаний, меняя знакомые вывески на максимально близкие к ним: Krunchy Dream вместо Krispy Kreme, Stars Coffee вместо Starbucks и Pizza Н вместо Pizza Hut (при этом вместо английской «H», там теперь русская «Н»).



Объявившие об уходе или сокращении присутствия в России компании все еще не определились — например, к таким относятся гиганты Danone, Unilever, Mondelez, производитель презервативов Durex Reckitt Benckiser Group и British American Tobacco. Владелец люксовых брендов Gucci и Yves Saint Laurent, компания Kering SA, хоть и закрыла свои магазины в России, но из страны не ушла. Гендиректор компании утверждает, что это помогло защитить их товарные знаки в России. Агентство отмечает, что лишь 5% иностранных компаний полностью ушли из России, однако половина сократила свое присутствие в стране.



Некоторые сегменты рынка полностью вытесняются китайскими альтернативами. Такие тенденции можно наблюдать на автомобильном рынке или на рынке потребительской электроники. Самым продаваемым смартфоном прошлого года стал Xiaomi, хотя долгое время лидирующие позиции на российском рынке занимали смартфоны Samsung. На примере Юлии и Виктории агентство намекает, что бум малого бизнеса в России снова начинает зарождаться. Девушки планируют нарастить объемы продаж и расширить ассортимент в связке с китайскими партнерами.



«Мы уже нашли ту, которая делает гидрокостюмы для Roxy, но мы ищем и другие компании», — говорит Юлия.



Оценить реальные последствия обвала импорта в Россию для конкретных отраслей не представляется возможным, так как Росстат перестал публиковать данные по торговому обороту. Однако составить представление можно по заявлениям чиновников и опосредованной статистике со стороны Банка России. По данным ЦБ, в 2022 году объемы импорта в денежном выражении упали на 23,5% ($89,3 млрд) — до $290,7 млрд. Власти рассчитывали, что параллельный импорт в 2022 году составит не менее $20 млрд.





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