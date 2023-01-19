

Гарибашвили рассказал о намерениях правительства построить порт Анаклия

19.01.2023 19:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о глубоководном порту Анаклия в ходе дискуссии на Давосском экономическом форуме.



По словам Гарибашвили, правительство Грузии ведет переговоры со многими потенциальными инвесторами относительно проекта.



По словам премьер-министра, целью реализации проекта порта Анаклия является увеличение пропускной способности портов.



«Хочу отметить портовую инфраструктуру. Порты Грузии на Черном море довольно большие, но нам нужно увеличивать пропускную способность. Поэтому я хочу отметить один конкретный проект — глубоководный порт Анаклия. Мы решили, что правительство Грузии начнет строительство этого порта. 51 процент этого объекта, этого консорциума, будет принадлежать правительству Грузии, а 49 процентов будут объявлены на международном тендере.



Мы ведем переговоры со многими потенциальными инвесторами в этом направлении. Я вам скажу, почему мы это делаем, почему мы хотим построить этот порт. Президент Алиев сказал, что потенциал портов в Азербайджане растет. Таким же потенциалом роста обладает Казахстан. Грузия может перевезти 550 тонн, Батуми может перевезти более 200 тонн. этого недостаточно. Хочу, чтобы этот проект был реализован, чтобы увеличить возможности», — сказал Ираклий Гарибашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





