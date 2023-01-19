|
|
|
Гарибашвили рассказал о намерениях правительства построить порт Анаклия
19.01.2023 19:04
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о глубоководном порту Анаклия в ходе дискуссии на Давосском экономическом форуме.
По словам Гарибашвили, правительство Грузии ведет переговоры со многими потенциальными инвесторами относительно проекта.
По словам премьер-министра, целью реализации проекта порта Анаклия является увеличение пропускной способности портов.
«Хочу отметить портовую инфраструктуру. Порты Грузии на Черном море довольно большие, но нам нужно увеличивать пропускную способность. Поэтому я хочу отметить один конкретный проект — глубоководный порт Анаклия. Мы решили, что правительство Грузии начнет строительство этого порта. 51 процент этого объекта, этого консорциума, будет принадлежать правительству Грузии, а 49 процентов будут объявлены на международном тендере.
Мы ведем переговоры со многими потенциальными инвесторами в этом направлении. Я вам скажу, почему мы это делаем, почему мы хотим построить этот порт. Президент Алиев сказал, что потенциал портов в Азербайджане растет. Таким же потенциалом роста обладает Казахстан. Грузия может перевезти 550 тонн, Батуми может перевезти более 200 тонн. этого недостаточно. Хочу, чтобы этот проект был реализован, чтобы увеличить возможности», — сказал Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна