

Гарибашвили: Грузия гордится благоприятным инвестиционным климатом, что делает ее интересной страной для деловых кругов

19.01.2023 19:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал встречу с председателем и главным исполнительным директором ведущей компании-оператора морских терминалов — DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайимом в социальной сети «Твиттер».



По словам главы правительства, Грузия гордится благоприятным и привлекательным инвестиционным климатом, что делает ее интересной страной для тех деловых кругов, которые намерены расширить свою деятельность или открыть представительство.



«У меня состоялась плодотворная встреча с председателем и главным исполнительным директором международной логистической компании Султаном Ахмедом бин Сулайимом.



Грузия может похвастаться благоприятным и привлекательным инвестиционным климатом, что делает ее интересной страной для тех деловых кругов, которые намерены расширить свою деятельность или открыть представительство. Надеемся на сотрудничество!», — отмечает Ираклий Гарибашвили.







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