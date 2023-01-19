|
|
|
Гарибашвили: Грузия гордится благоприятным инвестиционным климатом, что делает ее интересной страной для деловых кругов
19.01.2023 19:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал встречу с председателем и главным исполнительным директором ведущей компании-оператора морских терминалов — DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайимом в социальной сети «Твиттер».
По словам главы правительства, Грузия гордится благоприятным и привлекательным инвестиционным климатом, что делает ее интересной страной для тех деловых кругов, которые намерены расширить свою деятельность или открыть представительство.
«У меня состоялась плодотворная встреча с председателем и главным исполнительным директором международной логистической компании Султаном Ахмедом бин Сулайимом.
Грузия может похвастаться благоприятным и привлекательным инвестиционным климатом, что делает ее интересной страной для тех деловых кругов, которые намерены расширить свою деятельность или открыть представительство. Надеемся на сотрудничество!», — отмечает Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна