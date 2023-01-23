

В прошлом году Грузия заработала на международном туризме более 3,5 млрд долларов

23.01.2023 13:51





«В 2022 году доход, полученный от международных путешествий, превысил данные 2019 года и составил рекордные 3 516 634 479 долларов, что на 107,6% выше аналогичного показателя 2019 года (+247 980 410 долларов)», — отмечается в информации Национальной администрации туризма.



Согласно данным ведомства, по сравнению с 2021 годом, доходы от международного туризма выросли на +2 271 692 761 (+182,5%) долларов.



«Что касается динамики восстановления туризма, то в 2022 году Грузию посетило 5,4 млн. международных путешественников.



В 2022 году, по сравнению с 2019 годом, восстановлено 71,9% визитов международных туристов, а визитов международных путешественников — 58%.



В прошлом году в Грузию совершили визиты в общей сложности 5 426 903 иностранных путешественника, что на +188,5% больше, чем в 2021 году.



В 2022 году в страну было совершено 3 652 949 международных туристических визитов, что на +131,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.



Декабрь 2022 года отличался динамикой восстановления туризма. За этот период Грузию посетило 564 656 иностранных путешественников, что на 84,6% больше, чем в 2019 году, а по сравнению с 2021 годом рост составляет +216,9%», — говорится в информации Администрации туризма.



В декабре 2022 года в страну было совершено 304 616 международных туристических визитов, что на 97,6% превышает данные 2019 года, а по сравнению с 2021 годом рост составил +110,7%.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





