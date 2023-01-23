

В 2022 году цены на жилье в Тбилиси выросли на 14,3%

23.01.2023 15:38





В четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс цен на жилую недвижимость (RPPI) возрос на 5,5%, а годовой показатель роста индекса составил 14,3%. Информацию об этом распространяет Национальная статистическая служба Грузии (Сакстат). При этом, по сравнению со средними показателями 2020 года, показатель увеличился на 24,0%.



Индекса цен на жилую недвижимость включает только Тбилиси и только рынок новой жилой недвижимости, включая такие сегменты как многоэтажные дома (квартир) и частные дома.



По данным Сакстата, в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом рост цен наблюдался как в сегменте жилых квартир (3,8%), так и в сегменте частных домов (8,9%).



По сравнению с четвертым кварталом 2021 года рост цен наблюдался в обоих сегментах — на квартиры на 12,5%, а на частные дома — на 18,0%.





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