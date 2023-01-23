|
|
|
Правительство выделило до 20 млн лари на ликвидацию последствий урагана в Западной Грузии
23.01.2023 17:13
Правительство Грузии выделило около 20 млн лари на ликвидацию ущерба, нанесенного регионам Грузии в январе ураганным ветром, сообщил министр финансов.
По словам Лаши Хуцишвили, в Имерети, Самегрело и Гурии повреждены около четырех тысяч частных жилых домов и 300 общественных зданий, в том числе школы, больницы и детсады. По мере работ размер ущерба будет уточняться, и сумма может быть скорректирована.
Сегодня опубликовано постановление правительства, согласно которому на меры по ликвидации последствий стихийного бедствия муниципалитетам из госбюджета будет выделено 19 695 000 лари .
Одновременно муниципалитеты получат 1 470 000 лари из резервного фонда, чтобы обеспечить компенсацию жителям, дома которых были повреждены.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна