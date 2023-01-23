

Правительство выделило до 20 млн лари на ликвидацию последствий урагана в Западной Грузии

23.01.2023 17:13





Правительство Грузии выделило около 20 млн лари на ликвидацию ущерба, нанесенного регионам Грузии в январе ураганным ветром, сообщил министр финансов.



По словам Лаши Хуцишвили, в Имерети, Самегрело и Гурии повреждены около четырех тысяч частных жилых домов и 300 общественных зданий, в том числе школы, больницы и детсады. По мере работ размер ущерба будет уточняться, и сумма может быть скорректирована.



Сегодня опубликовано постановление правительства, согласно которому на меры по ликвидации последствий стихийного бедствия муниципалитетам из госбюджета будет выделено 19 695 000 лари .



Одновременно муниципалитеты получат 1 470 000 лари из резервного фонда, чтобы обеспечить компенсацию жителям, дома которых были повреждены.



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