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Министр финансов обсудил с представителями ADB вопросы двустороннего сотрудничества
24.01.2023 13:56
Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с региональным директором Азиатского банка развития (ADB) в Грузии Шейном Розенталем, директором департамента устойчивого развития и изменения климата ADB Брюсом Дани и представителями банка.
Стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития.
ADB намерен обновить устав «О политике безопасности» 2009 года, чтобы привести его в соответствие со стратегией ADB до 2030 года и планами своих операционных приоритетов.
Целью встречи являлось ознакомление заинтересованных сторон с обновленными подходами и направлениями политики, чтобы все страны-члены ADB могли более эффективно участвовать в процессе обзора.
Заявление о политике безопасности охватывает такие темы, как: оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями, условия труда и работы, предотвращение загрязнения и эффективность использования ресурсов, здоровье и безопасность, биоразнообразие и устойчивое управление природными ресурсами, культурное наследие и другие.
Как было отмечено на встрече, Грузия готова к активному сотрудничеству и согласованию позиций по всем этим направлениям.
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