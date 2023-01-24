

Французская компания "ADP Group" стала владельцем акций "Tav Airports"

24.01.2023 17:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом «ADP Group» Эдвардом Оркрайтом.



По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, французская компания «ADP Group» купила акции «Tav Airports» и стала их владельцем.



На встрече стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества и будущую стратегию развития аэропортов. По словам главы правительства, стремительное экономическое развитие страны, а также растущая динамика туризма создают возможность строить амбициозные планы. На встрече было обращено внимание на важность дальнейшего улучшения обслуживания как в Тбилисском, так и в Батумском международных аэропортах.



Стороны обсудили долгосрочный план развития Тбилисского международного аэропорта, который находится в фазе завершения. Глава правительства ознакомил членов делегации со своим мнением относительно т.н мастер-плана и отметил, что правительство Грузии готово к активному сотрудничеству в будущем, в том числе в направлении стимулирования новых авиакомпаний и новых маршрутов.



Что касается плана развития Батумского международного аэропорта, то, по сообщению администрации правительства, работа в данном направлении будет завершена в феврале текущего года.



«ADP Group» управляет и оперирует более чем 20-ю аэропортами на разных континентах. Аэропорты под управлением «ADP Group» известны своим качеством обслуживания и устойчивым развитием.



«ADP Group» (l’Aéroport de Paris) была основана в 1945 году. Цель компании – предложить пассажирам высокие стандарты гостеприимства и качественные путешествия. «ADP Group» вместе со своими партнерами строит аэропорты будущего, основанные на инновациях, устойчивом развитии, многофункциональных и отшлифованных сервисах.



«ADP Group» управляет аэропортами Paris Charles de Gaulle и Orly во Франции.





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