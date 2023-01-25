

За счет займа ЕБРР будет проведена реабилитация 12 станций Тбилисского метрополитена

25.01.2023 11:28





За счет займа, выделенного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), будет проведена реабилитация 12 станций Тбилисского метрополитена, а на входе нескольких станций метро установят наклонные лифты для удобства передвижения.



Как сообщил «IPN» менеджер по связям со СМИ Тбилисской транспортной компании Тамаз Робакидзе, наклонные лифты будут установлены на следующих станциях: «Гурамишвили», «Сараджишвили», «Вокзальная площадь 3», «Вокзальная площадь 2» и «Церетели». Наклонными лифтами смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями, беременные женщины и пожилые люди смогут пользоваться, чтобы им было легче передвигаться.



«Между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписаны соглашения, которые предполагают выделение кредита в размере 50 млн 600 тысяч евро, кроме того, 5 миллионов евро выделяет в виде гранта Зеленый климатический фонд ЕБРР.



В рамках проекта должны быть реабилитированы 12 станций метро: «Сараджишвили», «Церетели», «Гурамишвили», «Исани», «Руставели», «Площадь Свободы», «Вокзальная площадь 1», «Вокзальная площадь 2», «Грмагеле», «Марджанишвили», «Надзаладеви» и «300 арагвинцев».



Будет улучшена доступность станции, в том числе на входе нескольких станций метро, ​​а именно: «Гурамишвили», «Сараджишвили», «Вокзальная площадь 3», «Вокзальная площадь 2» и «Церетели», установят наклонные лифты. Кроме того, будет изменена дренажная система, закуплено техническое оборудование.



На данном этапе ЕБРР выберет специальных экспертов-консультантов, которые приступят к разработке концептуального дизайна проекта. Затем, они помогут нам объявить тендеры, а именно тендеры на новые проекты и строительные работы», - отмечает Тамаз Робакидзе.





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