

Согласно отчету ООН, экономический рост в странах СНГ и Грузии снизится в 2023 году

26.01.2023 12:50





«В странах СНГ и Грузии экономический рост в 2023 году снизится, хотя и меньше, чем ожидалось», — говорится в отчете ООН «Мировое экономическое положение и перспективы 2023».



Согласно документу, на мировую экономику в 2022 году повлиял ряд крупных и взаимно усиливающих друг друга потрясений — пандемия COVID-19, война в Украине и вызванные ею продовольственный и энергетический кризисы, рост инфляции, увеличение долговой нагрузки и тревожная ситуация в вопросах климата.



Как говорится в отчете, на этом фоне ожидается, что рост мирового производства замедлится с 3% в 2022 году до 1,9% в 2023 году, что является одним из самых медленных темпов роста за последние десятилетия.



Согласно отчету ООН, совокупный ВВП стран СНГ и Грузии в 2022 году снизится на 3,3%.



«По оценке, совокупный ВВП СНГ и Грузии в 2022 году снизится на 3,3%. Ожидается, что в 2023 году совокупный ВВП региона (без учета Украины, прогноз по которой отсутствует) снизится еще на 1% и вырастет на 2,3% в 2024 году. Эти оценки особенно чувствительны к ходу и продолжительности войны», — говорится в отчете ООН.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





