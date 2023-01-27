

Грузия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

27.01.2023 21:50





Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Великобритании баронесса Вере подписали соглашение о воздушном сообщении между странами. Церемония прошла в Лондоне.



Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога, передает издание «Business Грузия» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и устойчивого развития.



В соответствии с соглашением авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми точками на территории стран, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение. Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др.



Необходимость в двустороннем соглашении о воздушном сообщении между правительствами Великобритании и Грузии возникла после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.





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