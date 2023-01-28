

Усилия правительства Грузии по взаимодействию с Россией могут усложнить получение статуса кандидата в члены ЕС — Fitch

28.01.2023 21:34





Международная рейтинговая компания Fitch улучшила прогноз по суверенному кредитному рейтингу Грузии со стабильного на позитивный и присвоила рейтингу уровень BB.



Согласно отчету Fitch , позитивный прогноз частично отражает более высокие темпы роста ВВП, увеличение международных резервов и фискальную эффективность в 2022 году, обусловленные восстановлением туризма и большим количеством мигрантов и притоком капитала из России.



По прогнозу Fitch, рост ВВП составит 4,5% в 2023 году и 5% в 2024 году.



Сокращение государственного долга до допандемического уровня, сокращение дефицита бюджета и пополнение международных резервов, помимо экономического роста, отразились на снижении внешних факторов уязвимости, таких как дефицит счета текущих операций и долларизации. Министерство финансов Грузии ожидает, что сохранение тенденции к улучшению этих факторов станет предпосылкой для повышения рейтинга до уровня BB+.



Примечательно, что в пресс-релизе Минфина фактор российских мигрантов и капитала в повышении рейтинга не упоминается.



Fitch также пишет о влиянии геополитических вызовов на макроэкономические показатели Грузии и отмечает, что страна подвержена геополитическим рискам из-за неурегулированных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии с участием России. Кроме того, усилия правительства по взаимодействию с Россией потенциально еще больше усложняют задачу получения статуса кандидата в члены ЕС.



«Не предоставив Грузии этот статус в июне 2022 года, ЕС определил приоритетные реформы, в том числе по укреплению судебного и политического представительства и снижению влияния олигархов», — говорится в сообщении.



Показатели Грузии в рейтинге управления Всемирного банка ухудшились на 1,5% за последние два года, и Fitch не ожидает изменения недавней тенденции.



Показатели Грузии в рейтинге управления Всемирного банка ухудшились на 1,5% за последние два года, и Fitch не ожидает «явного изменения недавней тенденции».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





