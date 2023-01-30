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Возобновляется прямое авиасообщение между Китаем и Грузией
30.01.2023 14:50
После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, China Southern Airlines вернулась на грузинский авиарынок. В частности, сегодня китайская авиакомпания выполнила свой первый рейс из Урумчи в Тбилиси.
China Southern Airlines выполняет рейсы в Урумчи-Тбилиси-Урумчи один раз в неделю и планирует увеличить частоту полетов в соответствии со спросом в летний сезон.
Китайская авиакомпания прекратила полеты в Грузию в связи с пандемией в январе 2020 года.
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