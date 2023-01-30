

В Тбилиси хотят построить торговый центр вместо «Дезертирки»

30.01.2023 20:01





Компания «Тбилиси Молл» желает построить двухэтажный торговый центр на месте т.н. т.н. «Дезертирского рынка» в Тбилиси. Компания уже подала заявку в Архитектурную службу столичной мэрии.



На данный момент идёт процесс согласования проекта. Разрешение на строительство еще не выдано. Территория рынка принадлежит самой компании.



26% компании «Тбилиси Молл» принадлежат Хвиче Макацария, у которого также есть доли в «Теласи», «Телмико», «Тбилиси Энерджи» и который полностью владеет грузинским «Билайном».



20% компании принадлежат Лаертию Зубадалашвили. 10% — гражданке РФ Илоне Метревели. 44% — офшорной компании «Холдекс интерсейлз корп».





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