

Грузия лидирует в Восточной Европе и Центральной Азии по индексу восприятия коррупции - замминистра финансов

31.01.2023 17:17





Согласно «Индексу восприятия коррупции» 2022 года, Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, и впервые в истории Индекса входит в лучшую двадцатку Европы, - заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа, оценивая «Индекс восприятия коррупции 2022».



По его словам, Грузия добилась значительных успехов, и в мировом масштабе она поднялась на 4 места среди 180 стран и занимает 41-е место.



Он также отметил, что последние 7 лет Грузия сохраняет свои позиции в числе 25 процентов наилучших стран.



«Грузия занимает первое место в Черноморском регионе, на Кавказе и в Центральной Азии, что хорошо отражается в оценках, опубликованных Всемирным банком в октябре прошлого года, по которым страна находится на 40-й позиции среди стран-членов Всемирного банка по уровню свободы от коррупции (ее контроля), опережая многие страны ЕС и, по мнению оценочных организаций, входит в лучшую двадцатку Европы или мира. Таким образом, направление, выбранное Грузией в плане антикоррупционной политики, успешно. Страна является лидером в регионе и одной из показательных стран в Европе», - заявил Михаил Дундуа.



По информации Министерства финансов, оценка Грузии в «Индексе восприятия коррупции» за 2022 год основывается на следующих исследованиях: Индекс трансформации Фонда Бертельсмана, Индекс верховенства закона World Law Project, рейтинг рисков стран Global Insight, исследование стран с переходной экономикой Freedom House, проект Democracy Variations, опрос руководителей бизнеса, проведенного Всемирным экономическим форумом.





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