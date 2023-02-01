

Президент Нацбанка Грузии не намерен оставаться на второй срок

01.02.2023 16:47





Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что не намерен оставаться на второй срок, даже если ему поступит такое предложение. Полномочия Гвенетадзе истекают в 2023 году.



«Для меня было большой честью возглавлять ведомство. Я всегда пытался еще больше увеличить профессионализм организации. Одного срока, семи лет, было достаточно. Думаю, для меня будет более интересно работать в другом направлении. Не собираюсь оставаться на второй срок даже в случае такого предложения», — заявил он в интервью BMG.



По данным СМИ, Гвенетадзе может заменить Натия Турнава, бывший министр экономики и ныне член Совета Национального банка.





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