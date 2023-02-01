

Мэрия Тбилиси закупит вагоны для метро у российского «Метровагонмаша»

01.02.2023 20:33





Мэрия Тбилиси закупит вагоны для метро у российского «Метровагонмаша», так как работа с другим поставщиков повысит стоиомость контракта более чем на треть.



Об этом заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, передает бизнес-портал .BMG.



Российская компания «Метровагонмаш» победила в декабре 2021 года в тендере на закупку вагонов для тбилисского метро в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития.



В ноябре прошлого года мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что контракта с «Метровагонмашем» не будет, так как есть опасения, что компания может попасть под международные санкции.



Однако, после многих консультаций с ЕБРР было решено оставить итоги тендера в силе,при этом в контракт вносятся изменения, и все финансовые риски застрахованны, сказал Хмаладзе.



По его словам, «Метровагонмаш» не находится под санкциями.



«По оговоренной цене мы не смогли бы приобрести вагоны у альтернативного поставщика, закупка была бы на 30-35% дороже…И мы согласовали с Евробанком каждый этап и каждый пункт, который включен в контракт»», — сказал Хмаладзе.



По его словам, оплата будет производиться по мере поставок вагонов, и это одно из условий контракта, которое добавилось.



«Метровагонмаш» должен поставить в Тбилиси 44 вагона — на 49 190 000 евро. Мэрия Тбилиси и «Тбилисская транспортная компания» финансируют проект за счет кредита ЕБРР, и наряду с закупкой новых вагонов, в рамках проекта должен быть реабилитирован тоннель, соединяющий вагонное депо и линию Сабуртало.





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