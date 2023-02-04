

Премьер-министр Грузии провел заседание Экономического совета

04.02.2023 19:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел заседание Экономического совета.



По сообщению Администрации правительства, на совещании обсуждалась реформа сектора междугородних пассажирских перевозок, над которой по поручению главы правительства активно работает Министерство экономики и устойчивого развития.



Было отмечено, что в Грузии два года подряд фиксируется двузначный экономический рост. В частности в 2021 году рост составил 10,5%, а в 2022 — 10,1%, что стало возможным благодаря правильной политике правительства.



Члены Экономического совета также обсудили вопросы снижения инфляции. Отмечено, что в январе 2023 года годовая инфляция снизилась до 9,4% и ожидается продолжение тенденции к снижению.



Разговор коснулся кредитного рейтинга, опубликованного рейтинговым агентством Fitch, согласно которому прогноз по суверенному кредитному рейтингу страны улучшен со стабильного до позитивного.



Участники заседания обсудили крупные экономические проекты, над которыми по поручению премьер-министра работает Министерство экономики и устойчивого развития.







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