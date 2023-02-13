

Гарибашвили: Наша цель – превратить Грузию в настоящий региональный хаб во многих измерениях

13.02.2023 11:45





Наши решительные действия способствовали созданию в Грузии за последние два года 230 000 рабочих мест. Мы достигли успеха и в плане стабилизации инфляции на 9,4%, и в качестве ориентира цели намерены сократить инфляцию до 5% в 2023 году, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Всемирном правительственном саммите «Выход потенциала Грузии на новую арену - путь к экономическому благополучию».



Он отметил, что цель правительства – превратить Грузию в настоящий многоплановый региональный хаб.



«Значительный рост прямых иностранных инвестиций зафиксирован и в 2022 году, их объем удвоился по сравнению с предыдущими годами и в принципе возрос на 101,7%. Наши решительные действия способствовали созданию в Грузии за последние два года 230 000 рабочих мест. Мы достигли успеха и с точки зрения стабилизации инфляции на 9,4%, и в качестве ориентира цели мы намерены сократить инфляцию до 5% в 2023 году. Ведется много крупномасштабных энергетических, инфраструктурных и логистических проектов и планируется дальнейшее стимулирование нашей экономики и принесение большего благосостояния для нашего народа. Наша цель – превратить Грузию в настоящий региональный хаб во многих измерениях и мы активно работаем с ведущими мировыми фирмами. Грузия обслуживает 8 стран, не имеющих выхода к морю, и является воротами между Европой и Азией. Моя страна уже играет важную роль в торговых отношениях Восток-Запад. Грузия предлагает международным компаниям конкурентную среду для расширения бизнеса в большем регионе, что снизит их операционные расходы. Через Грузию компании смогут воспользоваться доступом к 2,3-миллиардному потребительскому рынку Европы без таможенных сборов или налогов на импорт. Грузия имеет соглашения о свободной торговле с Китаем, странами СНГ, с европейскими странами о свободной торговле и ассоциации, Украиной и Турцией. Кроме того, мы пользуемся преимуществами, которые дает глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом», - заявил премьер.





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