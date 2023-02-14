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Рейсы из Международного аэропорта Кутаиси в Алматы будут выполняться с июня
14.02.2023 00:16
С 4 июня казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan добавит пятое направление из Алматы в Кутаиси, Алматы. По информации Объединения аэропортов Грузии, завершающий раунд переговоров с авиакомпанией успешно завершен.
Добраться до крупнейшего города Казахстана из Кутаиси можно будет два раза в неделю, в среду и воскресенье, на самолете А320.
В настоящее время казахстанский лоукостер FLyArystan выполняет прямые регулярные рейсы в Кутаиси из Астаны, Атырау, Актау и Шымкента.
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