

Гражданам Грузии может быть предоставлена ​​возможность трудоустройства в Финляндии и на Кипре

15.02.2023 11:45





Граждане Грузии возможно смогут трудоустроиться в Финляндии и на Кипре. Как сообщила «IPN» заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Баркалая, с Финляндией и Кипром уже ведутся переговоры по этому вопросу.



По ее пояснению, конкретные решения станут известны после того, как будут получены результаты нового исследования потребности в рабочей силе.



«Из-за войны в Украине и миграционных процессов в разных странах ЕС, в целом страны-члены Евросоюза приостановили переговоры по циркулярной миграции. На местном рынке происходит переоценка потребности в рабочей силе. Соответственно, мы ждем следующих шагов от наших стран-партнеров, однако с нашей стороны есть полная готовность.



На данном этапе ведутся переговоры как с Финляндией, так и с Кипром. Циркулярная миграция зависит от потребности в рабочей силе на рынке труда. Соответственно, страны-партнеры ждут результатов нового исследования потребности в рабочей силе и только после этого нам будет известно, каковы их ожидания. Как невозможно сказать, в какие сроки закончится война в Украине, так и сложно заранее предвидеть миграционные процессы», - сообщила Баркалая.





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