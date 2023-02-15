

Грузия проиграла «Интер РАО» два арбитражных спора

15.02.2023 14:09





Грузия проиграла два арбитражных спора с «Интер РАО». Как пишет Bpn.ge, с одной стороны, речь идет об арбитражном споре на 76 млн долларов, который шел с 2017 года в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке, а второй спор Грузия проиграла в Стокгольмском арбитражном трибунале. Речь идет о параллельном инвестиционном споре с «Интер РАО», в рамках которого на страну была возложена выплата 112 млн долларов.



Согласно пояснению, Грузия должна будет выплатить сумму не обоих, а одного из споров, поскольку в случае арбитража сложения не происходит.



В декабре 2021 года Стокгольмский арбитраж обязал Грузию выплатить компенсацию в пользу российской компании. По данным Минюста, тогда «Интер РАО» требовала 200 миллионов, но после предъявления аргументов сумма сократилась до 80 миллионов.



По информации правительства Грузии, 2 года назад, спор продолжается, однако, как видно из последнего решения, Стокгольмский арбитраж увеличил сумму выплаты.



Напомним, спор с «Интер РАО» начался в 2017 году. Компания владеет 2 грузинскими ГЭС, которая, в свою очередь, владеет 75% энергетической компании «Теласи». Истцы требовали от властей Грузии возмещения ущерба, причиненного обесцениванием лари. Дело касалось вопроса тарифов. Власти Грузии считали, что тарифы определены правильно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





