

Еврокомиссия предложила отключить еще четыре российских банка от SWIFT - СМИ

15.02.2023 23:19





Еврокомиссия предложила странам ЕС отключить еще четыре российских банка от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT в рамках десятого пакета санкций.



Об этом стало известно агентству Reuters от двух дипломатических источников в ЕС, пишет "Европейская правда".



Среди предложенных банков - Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк. Название четвертого банка не сообщается.



О том, что эти банки могут попасть в новый санкционный пакет вместе с Фондом национального благосостояния, ранее писало агентство Bloomberg.



По информации Reuters, под новые санкции могут попасть также асфальт и резина из России, а также сталь и алюминий.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.



Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.



Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заместить поставками из других стран: электронику, специальные траспортные средства, части машин, запчасти для грузовиков и самолетов, товары для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.



Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите ЕС призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





